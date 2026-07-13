Pujando por otro feriado

El diputado nacional Guillermo Snopek, de Unión por la Patria, impulsó una iniciativa para modificar la Ley 27.399 de feriados nacionales y días no laborables, con el objetivo de establecer el 23 de agosto como feriado nacional inamovible en homenaje al Éxodo Jujeño. El expediente fue girado a las comisiones de Legislación General y Cultura.

La iniciativa propone incorporar expresamente esa fecha al apartado de “Feriados Nacionales Inamovibles” de la normativa vigente. Además, encomienda al Poder Ejecutivo la realización de acciones de difusión destinadas a promover el conocimiento y la reflexión sobre la importancia histórica de la gesta encabezada por el pueblo jujeño y el general Manuel Belgrano en defensa de la libertad y la independencia nacional.

En los fundamentos del proyecto, Snopek sostiene que se trata de una iniciativa que ya presentó en oportunidades anteriores tanto como diputado como senador. Allí recuerda que, en 1812, ante el avance de las tropas realistas desde el Alto Perú, Belgrano ordenó el abandono masivo de la población jujeña y la destrucción de recursos que pudieran ser utilizados por el enemigo, en una estrategia de “tierra arrasada” destinada a dificultar la ofensiva española.

(Fuente: Parlamentario)