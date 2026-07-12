Rechazo a la reelección indefinida

Fuerte reclamo en las filas del radicalismo ante la postura de diputados de ese partido que acompañaron con su voto la ley que habilita nuevamente las reelecciones indefinidas de intendentes y presidentes de comunas rurales en Chubut.

En un comunicado firmado por afiliados y adherente de la UCR en Puerto Madryn, afirmaron que «la democracia se fortalece con alternancia, no con cargos perpetuos» y advirtieron que la permanencia indefinida en un cargo favorece la concentración del poder, afecta la igualdad de oportunidades y debilita la confianza en las instituciones.

Además, sostuvieron que no buscan impedir que una persona vuelva a ocupar un cargo, sino establecer límites razonables que preserven la alternancia y eviten que el poder se transforme en un privilegio.

Finalmente, llamaron a defender la renovación de liderazgos, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones como bases de una democracia sólida.