Secuestran un vehículo gemelo en Puerto Madryn

Personal de la División Sustracción Automotores de Puerto Madryn secuestró este lunes al mediodía una camioneta Toyota Hilux 4×4 de color negro que presentaba presuntas irregularidades en su identificación.

El procedimiento se realizó durante un control vehicular en la zona de Alem, entre 25 de Mayo y avenida Roca, donde los efectivos detectaron que las chapas patentes presentaban anomalías. Al efectuar la verificación física, también constataron indicios de adulteración en la numeración del chasis, estableciendo que se trataba de un vehículo «gemelo».

La investigación permitió determinar que el rodado original se encuentra registrado en la ciudad de Buenos Aires.

Por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, la camioneta fue secuestrada. Debido a que no contaba con la llave de encendido, fue trasladada a la Planta Verificadora, donde quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, se iniciaron las actuaciones para establecer la procedencia del vehículo y determinar su verdadera titularidad.