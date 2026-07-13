Jinetes atacaron a atletas en una carrera en Río Negro

La tradicional carrera de trail Doble Apolo, disputada este domingo en Paso Córdoba, en General Roca, provincia de Río Negro, quedó marcada por un grave episodio de violencia, cuando un grupo de personas a caballo atacó a corredores e impidió el normal desarrollo de la competencia.

Los hechos fueron registrados en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron una fuerte repercusión entre deportistas, organizadores y vecinos.

Una día de terror

Uno de los testigos del episodio, que se desempeñaba como camera runner de la prueba, expresó su indignación a través de sus redes sociales.

«Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente».

Además, pidió que el hecho no quede impune: «No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo».

Las escenas provocaron un fuerte rechazo en las redes sociales, donde cientos de usuarios repudiaron la agresión sufrida por los corredores.

Entre los comentarios más destacados se leyeron mensajes como:

«¿Qué nos pasa como sociedad? Hay que estar bastante mal de la cabeza para reaccionar así».

«Primero los permisos y luego disfrutar del deporte. La reacción de los de a caballo es injustificada y de bárbaros».

«¿Por qué esa violencia? Solo corren, no dañan nada».

El episodio ocurrió apenas iniciado el recorrido de la Doble Apolo, una de las competencias de trail más tradicionales de la región, y sorprendió tanto a los participantes como al público presente.

La organización denunciará el hecho

Desde la organización confirmaron que este lunes presentarán una denuncia judicial junto con corredores y funcionarios municipales.

«Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla», aseguraron en declaraciones a LM Cipolletti.

Asimismo, explicaron que la competencia se realiza desde hace 18 años y que, si bien en otras oportunidades habían recibido amenazas, nunca se había registrado un hecho de semejante gravedad.

«Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá», señalaron.

La denuncia buscará esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque, mientras el episodio reabrió el debate sobre la seguridad de los eventos deportivos al aire libre y la convivencia entre las competencias organizadas y los habitantes de las zonas donde se desarrollan.