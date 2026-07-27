Georgieva respalda el programa económico de Milei

El presidente Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

«Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento», sostuvo Georgieva apenas finalizado el encuentro.

En primer lugar, la ejecutiva búlgara había tenido una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede de esa cartera, donde además dio una conferencia de prensa.

Tras la reunión con Milei, se realizó un encuentro del Gabinete ampliado junto a Georgieva y otras autoridades del FMI.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

También participaron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Una vez terminadas las reuniones, Georgieva utilizó sus redes sociales y escribió un mensaje donde expresó su agradecimiento al mandatario argentino.

«Gracias, Presidente @JMilei, por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino», sostuvo la directora del FMI.