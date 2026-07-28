Finalmente, Colombia prohíbe todas las corridas de toros

Las corridas de toros dejarán de realizarse legalmente en Colombia a partir del 22 de julio de 2027, fecha en la que entrará en plena vigencia la ley conocida como “No Más Olé”, la cual elimina estos eventos en todo el territorio nacional.

La normativa también contempla la prohibición de otras prácticas taurinas, entre ellas novilladas, becerradas, rejoneo y tientas.

Todas estas medidas buscan fortalecer la protección y el bienestar animal.

Mientras se llega a la fecha de la prohibición definitiva, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0703 de 2026 para reglamentar el periodo de transición. Las principales medidas de este decreto establecen:

– Corridas incruentes: Los eventos autorizados no podrán causar lesiones a los animales ni el derramamiento de sangre.

– Prohibición de elementos: Queda vedado el uso de puyas y banderillas.

– Protección a menores: Se restringe el ingreso de menores de edad a estos espectáculos y se prohíbe que menores de 18 años participen como rejoneadores, novilleros o matadores.

– Cero recursos públicos: Se prohíbe destinar fondos públicos para la realización o financiación de eventos taurinos.

– Regulación publicitaria: La publicidad de estos eventos deberá advertir explícitamente que se trata de explotación animal y promover campañas de bienestar animal.

Declaraciones clave

La senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), autora de la ley «No Más Olé», destacó el alcance de la regulación durante la transición: “Significa que en adelante ningún toro podrá ser acribillado ni masacrado en la arena (…). Cada día un paso más cerca de la abolición de espectáculos crueles con animales en Colombia”.