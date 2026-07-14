El proyecto de reforma del Banco Central se enviaría al Congreso en agosto

Este marte se reunió la Mesa Política del Gobierno y resolvió enviar el proyecto de ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en agosto. Es decir, esta iniciativa será debatida en el Congreso cuando el Parlamento retome las actividades tras el receso invernal.

Además de la secretaria general de Presidencia de la Nación, estuvieron Diego Santilli, jefe de Gabinete; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza en el Senado; Luis Caputo, ministro de Economía; Adrián Ravier, vocero presidencial; Fabián Fernández, secretario de Comunicación; Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; y Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue quien recibió a los 126 legisladores libertarios en Casa Rosada este lunes para adentrarlos en los puntos técnicos de este nueva reforma. Según trascendidos en Balcarce 50, la iniciativa va a ingresar por Mesa de Entradas de la Cámara baja.

Las indicaciones de la Mesa Política también estuvieron dirigidas a la sesión ordinaria de este jueves que tendrá como tema central a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa se ha reconvertido en 13 oportunidades y el Gobierno espera que esta semana el Senado apruebe la media sanción.

Con relación al texto que propondrá modificaciones a la Ley de Principio de Inocencia Fiscal -sancionada en diciembre pasado- el portavoz presidencial Adrián Ravier anunció que la próxima semana dará una conferencia de prensa para profundizar en detalle los lineamientos del proyecto.

Finalmente, los presentes en la reunión en Casa Rosada se mostraron optimistas por el Índice de Precios al Consumidor de junio (fue del 1,9%) y conversaron sobre el arribo de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien visitará la Argentina el próximo 27 de julio.

Fuente: Parlamentario