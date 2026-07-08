El Conicet vuelve a las pantallas de todo el país

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Personal consolidaron una alianza para incorporar al catálogo de Flow, la plataforma de contenidos, tv en vivo y streaming, producciones audiovisuales desarrolladas por CONICET Documental. De esta manera, todos los usuarios ya pueden acceder a una selección de documentales y series que acercan el trabajo científico argentino a nuevas audiencias a través de un formato accesible y de amplia difusión. El acuerdo tiene también el objetivo de continuar incorporando contenidos del organismo a la plataforma y desarrollar en conjunto nuevas producciones.

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La iniciativa incluye la serie “Donde nace el conocimiento” y los documentales “Hacer vino en el desierto”, “Campaña Cero”, “Georgias, la cordillera sumergida” y “Estación agujero azul”, entre otras, con la futura ampliación del catálogo -con más contenidos de CONICET Documental- y el desarrollo conjunto de nuevas producciones. Estas producciones reflejan la diversidad de investigaciones que se desarrollan en el sistema científico nacional y buscan fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad mediante relatos audiovisuales de alta calidad.

Asimismo, varios de estos contenidos muestran cómo la ciencia y la innovación impactan en diversos sectores productivos. En este sentido, por ejemplo, se encuentra la producción “Hacer vino en el desierto”, un documental que muestra el impacto de la ciencia en el sector industrial vitivinícola y la articulación entre investigadores y productores, logrando el desarrollo de la vitivinicultura en regiones áridas de la Argentina a partir del conocimiento científico y tecnológico. La programación también aborda temáticas vinculadas a las ciencias de la Tierra y del ambiente, la oceanografía, la astronomía y la exploración científica en territorios remotos, mostrando cómo distintas disciplinas contribuyen a ampliar el conocimiento sobre nuestro país y mejorar la calidad de vida de la sociedad. (Fuente: CONICET)