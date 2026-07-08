Luego de lanzar más ataques, Trump anunció que no va a negociar más con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en Ankara que el alto el fuego con Irán “ha terminado” y que no desea seguir tratando con aquella nación. En declaraciones a periodistas junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump advirtió que ya no quiere dialogar con funcionarios iraníes. “Para mí, creo que ha terminado. No quiero seguir tratando con ellos… Son personas enfermas, están dirigidas por personas enfermas, son personas crueles y violentas. Si tuvieran armas nucleares, las usarían. Por lo que a mí respeto, esto (el alto el fuego) ha terminado”, se quejó.

Trump expresó escepticismo respecto a futuras negociaciones y subrayó que consultaría a sus negociadores, pero calificó el trato con funcionarios iraníes como una “pérdida de tiempo”, acusándolos de deshonestidad.

Además, el mandatario estadounidense afirmó que los representantes iraníes aceptan en privado términos relativos a las armas nucleares, pero niega públicamente esos acuerdos después de concluidas las reuniones. “Llegamos a un trato. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo, salen y hablan con la prensa. Dicen que nunca hablamos de eso”, afirmó.

Concluyó que, aunque técnicamente las negociaciones podrían continuar, considera que el proceso actual llegó a su fin.

En una nueva ronda de escalada de tensiones iniciada el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra 80 objetivos iraníes y, en respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

Denuncia de Irán

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán y principal negociador del país, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que Estados Unidos incurrió en graves violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos. Ghalibaf enumeró como causas las violaciones de los “ajustes iraníes” en el estrecho de Ormuz, las continuas amenazas de nuevos ataques, el restablecimiento de las sanciones petroleras, los ataques contra el sur de Irán y la persistente agresión israelí contra el Líbano.

Los más recientes ataques de Estados Unidos dejaron un muerto y dos heridos en provincia iraní de Khuzestan, según medios, de acuerdo con un informe de Xinhua.

“La era de la intimidación y la extorsión ha terminado. No conduce a ninguna parte”, escribió Ghalibaf en una publicación en la red social X. El Comando Central de Estados Unidos había afirmado anteriormente que las fuerzas de ese país lanzaron ataques contra Irán tras ser impactadas por explosivos tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

El ataque sobre tres tanqueros petroleros también provocó que la Oficina de Control sobre Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense revocara una licencia este martes que había autorizado la venta de petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto.

Una gestión de China

China pidió a Estados Unidos e Irán que implementen en forma plena el memorando de entendimiento firmado, resuelvan sus disputas mediante el diálogo y las negociaciones, y se abstengan de recurrir a la fuerza, manifestó hoy miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

Un conflicto renovado no beneficia a ninguna de las partes y las medidas militares no pueden resolver los problemas fundamentales, afirmó Mao durante una rueda de prensa diaria al responder preguntas sobre la reciente escalada de tensiones en el Oriente Medio.