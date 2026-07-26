Crece el endeudamiento familiar y está en su mayor nivel en 20 años

La morosidad en la Argentina está en el nivel más alto de las últimas dos décadas principalmente por el endeudamiento de los hogares y el estallido de la irregularidad en las billeteras virtuales.

El nivel de morosidad en el sector privado alcanzó un máximo del 7,6% en mayo pasado, tras 19 meses de aumentos ininterrumpidos, según reflejó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El deterioro en el pago de los créditos se concentra con fuerza en las familias, donde el índice de morosidad en los bancos escaló del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. Este incumplimiento se explica mayoritariamente por la mora en los préstamos personales (14,9%) y en las tarjetas de crédito (12,5%), que juntas representan el 73% del saldo irregular total.

En las fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más preocupante ya que la mora saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo periodo, perforando incluso el récord histórico registrado durante la pandemia de covid.

El informe destaca que, de los 20,9 millones de deudores que existen en el sistema, 5,8 millones ya se encuentran en situación de mora, en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU).

En cuanto al perfil del deudor afectado, el trabajo refleja que casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años son morosos. En la franja de hasta 24 años, la tasa de irregularidad es del 40,9%. En relación al género, la cantidad de morosos se reparte casi equitativamente entre varones (50,2%) y mujeres (49,8%), aunque los varones tienden a endeudarse más con bancos y las mujeres con billeteras virtuales.

La región de Cuyo y el NOA presentan los niveles más altos de incumplimiento. La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20,0%) encabezan el ranking de morosidad, mientras que La Pampa (9,1%) y CABA (10,1%) registran los niveles más bajos.

Aunque la morosidad corporativa es menor a la de los hogares (3,0%), muestra una tendencia ascendente que afecta desigualmente al entramado productivo. La construcción es el sector más afectado con un 7,0% de irregularidad, seguido por el sector de alojamiento y servicios de comida (6,9%) y las actividades administrativas (5,5%).

El informe de CEPA confronta el diagnóstico del Gobierno, que atribuye la morosidad al «desconocimiento financiero», a «gastos irresponsables» o a la especulación con una posible devaluación.

Por el contrario, el estudio concluye que la causa estructural es la fuerte caída del salario real registrado, tanto a nivel público como privado, que acumula una retracción de entre el 8,7% y el 18,7% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El endeudamiento, según CEPA, refleja “una insuficiencia de ingresos estructural y no

consumos irresponsables”, que se agrava por tasas de interés reales muy elevadas y un escaso control del riesgo por parte de las billeteras virtuales.

Asimismo, la entidad señaló que al actual escenario crítico se le suma que recientemente el presidente del BCRA, Alejandro Werning, afirmó que comenzará un nuevo ciclo crediticio que empujaría la economía, siendo más “saludable y selectivo”.

Al respecto, remarcó que “esto significa que las entidades proveedoras de crédito dejarán de considerar sujeto de crédito a aquellos que refinancian sus deudas”, sosteniendo que “resulta irreal que el crédito se vuelva en el corto plazo un motor de crecimiento como el Gobierno espera que sea”.