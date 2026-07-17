Brindarán charlas sobre becas cofinanciadas con el Conicet

En el marco de la apertura de la Convocatoria 2026 del Programa de Becas Internas Doctorales Cofinanciadas, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut llevará adelante dos charlas informativas destinadas a personas interesadas en desarrollar su doctorado en instituciones científicas de la provincia.

En las jornadas se brindará información sobre el proceso de postulación, los requisitos para acceder a las becas y el procedimiento para solicitar el aval provincial, requisito indispensable para completar la presentación ante el CONICET.

El primer encuentro se realizará de manera virtual el martes 14 de julio a las 10 horas (https://meet.google.com/daq-qybn-juv ), mientras que la segunda charla será presencial el día lunes 27 de julio a las 17 horas, en el Aula 32 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Trelew.

Durante las charlas también se brindarán detalles sobre la documentación requerida para solicitar el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, los plazos establecidos para la convocatoria y las etapas del proceso de evaluación. Asimismo, las personas participantes podrán realizar consultas y evacuar dudas sobre la presentación de proyectos y la inscripción en el Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) del CONICET.

Chubut, la única del país

Las Becas Internas Doctorales Cofinanciadas tienen como finalidad fortalecer la formación de recursos humanos altamente calificados y promover investigaciones vinculadas a las necesidades estratégicas de la provincia. En esta convocatoria se otorgarán cinco becas con una duración de cinco años, cuyo inicio está previsto para el 1 de abril de 2027.

Chubut continúa siendo la única provincia del país que sostiene un programa de becas doctorales cofinanciadas con el CONICET, una política pública que fortalece el sistema científico provincial y promueve la formación de investigadores comprometidos con el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del territorio.

Las personas interesadas en participar de cualquiera de las dos charlas podrán hacerlo de manera libre y gratuita. Para obtener más información sobre la convocatoria podrán consultar los canales oficiales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología o escribir al correo [email protected].