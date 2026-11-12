El Congreso encara una intensa agenda



Finalizada la visita del Papa León XIV, que produjo un parate en la actividad legislativa, ambas cámaras del Congreso se preparan para dos semanas intensas de cara al cierre de las sesiones ordinarias, el próximo 30 de noviembre.

Tanto en Diputados como en el Senado se espera que los recintos se abran durante la última quincena del mes para avanzar con proyectos clave para el oficialismo, que deberá terminar de sellar acuerdos con sus aliados en algunos temas.

En lo que respecta a la Cámara baja, este jueves habrá un encuentro entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas para avanzar en las negociaciones del Presupuesto 2027 y repasar la hoja de ruta de los próximos días. Antes de la visita del Papa, el dictamen de la «ley de leyes» no salió y distintos espacios se plantaron con diversos reclamos. Todavía esperan respuestas, que se verá si llegan durante esa reunión.

El oficialismo buscará dictaminar el Presupuesto 2027 la próxima semana e ir al recinto el miércoles 18 o el siguiente, el 25. En un principio se estimaba que el 18 se trataría el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional -que obtuvo dictamen, pero su redacción podría presentar más modificaciones que las que salieron de comisiones- y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; y el 25 el Presupuesto 2027. Sin embargo, ese día está previsto que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, debute con un informe de gestión en el Senado. Siendo un actor clave en las conversaciones con gobernadores por la cuestión presupuestaria, habrá que ver cómo se acomoda ese esquema.

Con media sanción del Senado, días atrás se frustró un dictamen exprés de la nueva Ley de Biocombustibles, que irritó al cordobesismo. El interbloque del Pro, la UCR, José Luis Garrido y Karina Banfi, más el MID -además de Unión por la Patria-, pidieron que se revea el capítulo referido a las PyMEs del biodiésel. Si el tema no es incluido en un eventual temario de extraordinarias diseñado por el Poder Ejecutivo, el tiempo para dictaminarlo es escaso.

Sucede que en la Cámara de Diputados, el reglamento establece que el tiempo para emitir dictámenes vence el 20 de noviembre. No obstante, en caso de extenderse las sesiones, la firma de despachos se puede realizar hasta diez días antes que culmine ese nuevo plazo.

Otros temas pendientes en la Cámara baja, que incluso ni pasaron por comisiones todavía, son otras medias sanciones como el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes, promovido desde el radicalismo; la reforma de la Ley de Salud Mental; y el proyecto sobre mercado de carbono.

En cuanto al Senado, se espera que el próximo jueves 19 se convoque a una sesión en la que se debatiría la media sanción de la Ley de Discapacidad, la demorada ratificación del Tratado de Patentes y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras y, tras varios días, el dictamen alcanzó las firmas necesarias. Otro tema que cuenta con dictamen es la llamada «Ley Joaquín», sobre medidas de seguridad en actividades deportivas y recreativas.

En cuanto a la última semana del mes, el 25 Santilli irá al recinto para defender la gestión, responder preguntas y escuchar reclamos de la oposición. Mientras que el jueves 26 aparece como otra fecha tentativa de sesión, con un temario no definido aún.

Si bien el Senado, a diferencia de Diputados, puede dictaminar proyectos hasta el último día de las sesiones ordinarias, en esa cámara deben pasar siete días entre el dictamen y el debate en el recinto del mismo, salvo que contara con dos tercios de los votos para habilitarse sobre tablas.

En las dos últimas semanas del mes, la Comisión de Acuerdos tiene previsto tratar alrededor de 60 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores. En caso de obtener dictamen el mismo día de las audiencias citadas el 18 y 19, esos expedientes podrían estar habilitados para ir al recinto el 26.

Antes de la llegada del Papa León XIV, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, sorprendió con el anuncio de que «en las próximas semanas» se tratarían los proyectos relacionados a ludopatía infantil. El tiempo no solamente es corto, sino que se trata de un tema que el Gobierno mantuvo cajoneado durante dos años. Si no se incluye en extraordinarias -como se prevé-, perderá estado parlamentario el 28 de febrero.

Y, sin dudas, el «plato fuerte» de la reforma electoral, con la eliminación o suspensión de las elecciones PASO, tan ambicionada por la Casa Rosada, es el gran tema pendiente en la Cámara alta. Mientras dentro del oficialismo hay versiones encontradas sobre el grado de avance en las negociaciones con gobernadores y senadores aliados por este tema, el proyecto continúa frenado. Diciembre será determinante.

Fuente: Parlamentario