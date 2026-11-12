Estudiantes de Chubut hicieron podio en la Final Nacional de la Liga de Robótica



Chubut tuvo una destacada participación en la Final del Campeonato 2026 de la Liga Nacional de Robótica, que se desarrolló en Comodoro Rivadavia, al obtener los equipos provinciales nueve podios en distintas categorías, frente a representantes de todo el país.

Entre los resultados más destacados se encuentran los de las escuelas Nº 733 de Gaiman, Nº 748 de Trelew y Nº 703 de Puerto Madryn, que consiguieron cuatro primeros puestos, dos segundos y tres terceros lugares, poniendo en valor el trabajo y la preparación desarrollados durante el año.

Escuelas chubutenses en lo más alto

La Escuela Nº 733 de Gaiman obtuvo tres primeros puestos nacionales en las categorías fútbol, minisumo y laberinto. Además, consiguió el segundo lugar en microsumo y el tercero en sumo, convirtiéndose en la institución provincial con mayor cantidad de reconocimientos en esta instancia.

Por su parte, la Escuela Nº 703 de Puerto Madryn alcanzó el segundo puesto en laberinto y dos terceros lugares en minisumo pro y carreras pro. En tanto, la Escuela Nº 748 de Trelew obtuvo el primer puesto nacional en sumo RC.

Una delegación de nueve instituciones

La competencia reunió a más de 300 estudiantes de todo el país. Chubut participó con una delegación de 60 estudiantes y sus docentes, pertenecientes a nueve instituciones educativas: las escuelas Nº 702, 703, 724, 728, 733, 748, 765, 776 y 781.

Los equipos representaron a distintas localidades de la provincia, entre ellas Rawson, Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, Dolavon, Lago Puelo y Comodoro Rivadavia, en una experiencia que permitió compartir conocimientos, intercambiar experiencias y poner a prueba los proyectos desarrollados en cada comunidad educativa.

Para hacer posible la participación, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología Educativa, garantizó el traslado de estudiantes y docentes desde diferentes localidades y gestionó el alojamiento de la delegación. Este acompañamiento da continuidad al apoyo logístico brindado semanas atrás durante el 3° Encuentro de Robótica de la Liga Nacional, realizado en Lago Puelo.

Más oportunidades para aprender y crear

Los resultados alcanzados reflejan el trabajo sostenido de las instituciones educativas y el compromiso de estudiantes y docentes con la robótica. Desde la Dirección de Tecnología Educativa, el Ministerio de Educación continúa promoviendo estos espacios de formación, que permiten desarrollar el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas, al tiempo que despiertan nuevas vocaciones científicas y tecnológicas.