Vuelve a Puerto Madryn el rompehielos ARA Irízar

Este fin de semana, arribarán a Puerto Madryn cuatro buques de la Armada Argentina, entre ellos el rompehielos ARA Almirante Irízar.

Como resultado de un trabajo conjunto entre el Apostadero Naval Puerto Madryn, la Administración Portuaria de Puerto Madryn y la Municipalidad, acompañarán al emblemático rompehielos el Destructor ARA Sarandí, la Corbeta ARA Robinson y el Patrullero Oceánico ARA Storni,

Los buques arribarán a la ciudad para participar de las actividades conmemorativas por el 44° aniversario de “El Día que Madryn se quedó sin pan” y de los actos oficiales por el Día de la Bandera y formarán parte de las tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas.

Visitas

Las visitas podrán realizarse del 19 al 21 de junio, de 10 a 18 horas, en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena. El ingreso será libre y gratuito, mientras que los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Durante las jornadas, residentes y turistas tendrán la oportunidad de recorrer las unidades navales, conocer sus características operativas, interiorizarse sobre las tareas que desarrolla la Armada Argentina e interactuar con el personal embarcado.

El rompehielos Irízar

Considerado uno de los buques insignia de la Armada Argentina, el ARA Almirante Irízar cumple un rol fundamental en las campañas antárticas nacionales, realizando tareas de abastecimiento, relevo de personal, rescate e investigación científica.

Construido en Finlandia e incorporado a la Armada en 1978, cuenta actualmente con modernas capacidades logísticas y científicas, incluyendo ocho laboratorios equipados con tecnología de última generación. Además, participó como buque hospital durante la Guerra de Malvinas, por lo que fue condecorado por su actuación en operaciones de combate.

Entre las otras unidades que visitarán la ciudad figuran el Destructor ARA Sarandí integra la Flota de Mar desde 1984 y constituye una de las principales unidades de combate de la Armada Argentina. Y la Corbeta ARA Robinson, incorporada a la flota en 2003, participa regularmente en ejercicios navales nacionales e internacionales y en operaciones de control marítimo.

Por su parte, el Patrullero Oceánico ARA Storni, incorporado en 2021, cumple funciones de vigilancia y control de los espacios marítimos argentinos, además de intervenir en tareas de búsqueda y rescate, apoyo a la comunidad y protección de los recursos del Mar Argentino.

La presencia de estas embarcaciones permitirá a la comunidad acercarse al trabajo que realiza la Armada Argentina y conocer de primera mano parte de los medios navales que operan en la defensa y el control de los intereses marítimos nacionales.