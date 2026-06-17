El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en mayo

El Gobierno nacional mantuvo en mayo el superávit primario, principal ancla del programa económico del presidente, Javier Milei.

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $478.613 millones, producto de un resultado primario de $1.924.367 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.445.754 millones.

“Así, el SPN acumuló en los primeros cinco meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”, señaló el parte oficial del Palacio de Hacienda.

Los ingresos totales de mayo alcanzaron los $14.531.657 millones (+27,8% i.a.), mientras que los los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.607.290 millones (+30,3% i.a.).

Economía precisó que “las transferencias corrientes alcanzaron los $4.494.895,5 millones (+2,4% i.a.)”.

Por su parte, los subsidios económicos se incrementaron en $784.178 millones (+6.8% i.a.), compuesto fundamentalmente por los $523.417 millones en energía y $258.687 millones en transporte, en tanto que el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, nivel similar al del mes previo.

Por último, se indicó que durante mayo se registró la transferencia de utilidades del BCRA por los resultados del año 2025, las que se ubicaron en $24.400.000 millones, las cuales se destinaron principalmente a la reducción de la deuda del Tesoro con dicha institución.