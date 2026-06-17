Madryn celebrará el 9 de Julio con una Peña Patriótica

El jueves 9 de julio a partir de las 11 horas, en el Gimnasio Municipal N° 1 de Sarmiento 1235 de Puerto Madryn, la Municipalidad celebrará un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia con la tradicional Peña Patriótica.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de una propuesta artística que reunirá a músicos y grupos de danza locales, quienes compartirán sobre el escenario expresiones culturales vinculadas a nuestras raíces y tradiciones.

Como cada año, también se desarrollará la feria de platos típicos, una acción llevada a cabo por estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad. A través de la venta de comidas tradicionales, los grupos participantes podrán recaudar fondos para sus viajes de estudio y celebraciones de egreso.

Las instituciones que deseen participar del acto oficial con sus banderas de ceremonia deberán confirmar su asistencia a [email protected] o mediante WhatsApp al 2804588540, correspondiente a la Dirección de Ceremonial. Asimismo, deberán presentarse el día del evento a las 10.30 horas.

Convocatoria para músicos y grupos de danza

En este marco, la Subsecretaría de Cultura convoca a músicos y grupos de danza que deseen formar parte de esta fiesta patria.

Las personas interesadas deben acercarse hasta el 6 de julio a la Casa de la Cultura (Roque Sáenz Peña 86) de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Para consultas e información pueden comunicarse al 2804-472060 o al mail [email protected].

Además, se invita a estudiantes de escuelas primarias y secundarias a participar de la feria de platos. Cabe destacar que sólo habrá 15 cupos en total.

Es importante mencionar que aquellas instituciones educativas que, además de su propuesta gastronómica, presenten un número artístico para formar parte de la Peña Patriótica tendrán prioridad al momento de la asignación de espacios dentro de la feria.

Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de julio de lunes a viernes de 9 a 12 horas en la Secretaría de Gobierno (Belgrano 250).