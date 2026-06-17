Músicos Emergentes inicia una nueva etapa en Puerto Madryn

Con el objetivo de ampliar el acceso a las expresiones artísticas y acercar propuestas a distintos sectores de la comunidad, la Municipalidad de Puerto Madryn llevará adelante una nueva edición del ciclo Músicos Emergentes, que durante el segundo semestre recorrerá diversos espacios dependientes de la Subsecretaría de Cultura.

La primera presentación tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 20 horas en la sede de los Talleres Culturales Roberto Spencer, ubicada en San Martín 652. En esta oportunidad participarán Ailén Herrera, Male Gómez y Abigail Currumil, acompañadas por la banda estable del ciclo integrada por Juan Pablo Solco (percusión), Martín Martínez (guitarra eléctrica), Gustavo Gelpi (guitarra electroacústica), José “Gody” Corominas (bajo), Néstor Alfaro (acordeón) y Gustavo Mari (teclados).

Objetivos

Cabe recordar que Músicos Emergentes nació hace dos años a partir de una iniciativa impulsada por integrantes de los Talleres Culturales Municipales, con el objetivo de generar espacios de encuentro, formación y visibilización para artistas locales. El proyecto fue promovido inicialmente por Gustavo Gelpi y posteriormente sumó a Juan Pablo Solco, José “Gody” Corominas, Gustavo Mari, Fabián Alfaro y Martín Martínez, quienes consolidaron una propuesta que continúa creciendo y renovándose en cada edición.

Cronograma

El cronograma previsto para este año continuará el miércoles 8 de julio en la Biblioteca Municipal Domingo F. Sarmiento (Roque Sáenz Peña 352); el 12 de agosto en el Centro Cultural Quemú (Tucumán y Roberto Gómez); el 2 de septiembre en el Centro Cultural del Barrio San Miguel (Garagarza 778); el 23 de septiembre en el Teatro del Muelle (Avenida Rawson 60); el 14 de octubre en el Parador Municipal (Boulevard Brown 3049); el 4 de noviembre en la Casa de la Cultura (Roque Sáenz Peña 86); y el 25 de noviembre nuevamente en la Biblioteca Sarmiento. El cierre del ciclo se realizará en diciembre, durante la muestra anual de los Talleres Culturales Municipales.

Todas las presentaciones se desarrollarán a las 20 horas y contarán con la participación rotativa de cantantes y músicos invitados, quienes se suman a la formación estable del ciclo, enriqueciendo cada encuentro con nuevas voces y estilos.