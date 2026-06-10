Inocencia fiscal para la familia Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, que permite presentar una declaración jurada menos detallada, confirmaron fuentes oficiales.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y en las vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, esta mañana ingresó el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la adhesión del funcionario, días después de la de su esposa, Bettina Angeletti,

Según revelearon desde el entorno del ministro coordinador, el régimen permite facilitar la declaración y que los datos lo recopile ARCA. Si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, desde la Jefatura de Gabinete se cuidan de aclarar que no habrá ningún movimiento del estilo.