Vojvoda fue presentado en Racing: «Este club exige salir campeón»

El cordobés Juan Pablo Vojvoda fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Racing y dejó en claro, desde el primer día, cuáles serán las exigencias de su ciclo al frente de la «Academia».

El técnico firmó contrato hasta junio de 2027 junto al presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, dirigió su primer entrenamiento del semestre en el Cilindro y, en conferencia de prensa, remarcó que el objetivo principal será pelear por los títulos.

“Este club exige salir campeón. El objetivo es llevarlo a lo más alto. El resultado siempre tiene que estar presente”, afirmó Vojvoda durante su presentación. El entrenador, que llega para reemplazar a Gustavo Costas, destacó la magnitud de la institución y reconoció que conoce perfectamente la presión que implica estar al frente del equipo de Avellaneda.

“Agradezco a Racing. No quiero hablar de Diego o Sebastián porque son parte de la historia y son Racing mismo. Estoy ilusionado. El objetivo es estar lo más alto posible. Parece una frase hecha, pero este club exige esto. He venido a jugar aquí como jugador y técnico. Lo he sufrido. Es parte de la grandeza”, expresó.

El flamante DT explicó que atraviesa una etapa de análisis y conocimiento del plantel mientras el club trabaja en el mercado de pases: “Nos vamos a ir conociendo. En todo inicio de temporada hay salidas, ventas y llegadas. Todo el club está trabajando en eso. Antes de aceptar me propusieron los objetivos del club y analizamos el plantel. Lo conozco desde afuera”, señaló.

Respecto a posibles incorporaciones, Vojvoda confirmó que Racing avanza por algunos nombres y admitió que existen sectores específicos a reforzar: “Sabemos de la ida de Rojas, pero estamos cerca de traer un refuerzo que hemos analizado. Hay diferentes estrategias y oportunidades de mercado. En la zona de volantes es un sector que estamos analizando. El ataque siempre es una exigencia por parte de entrenadores e hinchas”, sostuvo.

Vojvoda también dejó abierta la puerta para los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores: “He salido de divisiones inferiores, me interesan. Ya vi partidos de la Reserva. Está en una buena situación y es parte del análisis. Parte de la elección de refuerzos pasa por ver qué juveniles están para jugar”, explicó.

Sobre la imagen que tenía de Racing como rival, el nuevo entrenador destacó el trabajo realizado por Costas: “Me enfrenté a un equipo que logró obtener una química entre la gente y los jugadores. Era algo especial que se transmitía en una intensidad muy alta, física y técnica. Llegaron a un pico de rendimiento muy importante tanto en la Copa Sudamericana como contra Botafogo y peleando el torneo local”, analizó.

El nuevo entrenador aseguró además que su mirada excede los resultados inmediatos: “Es un lindo desafío para mi carrera. Soy un técnico que piensa mucho en el crecimiento de la institución, más allá de lo deportivo. Me comentaron del predio nuevo y vi las obras en el Cilindro. Todo va de la mano, aunque sé que lo más importante es ganar el domingo”, afirmó.

Finalmente, Vojvoda valoró el estado del grupo que recibió y renovó las expectativas para la segunda parte de la temporada: “Encontré bien al plantel. Han tenido un semestre que no fue de los mejores, pero le dieron muchas alegrías a la gente. Con un nuevo cuerpo técnico se renuevan las expectativas. Reconozco el trabajo anterior y mi tarea es lograr que ese rendimiento vuelva al nivel que vi desde afuera”, concluyó.