Luque reclamó avanzar en la penalización de la pesca ilegal en el Mar Argentino

El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque (Unión por la Patria), respaldó en la Cámara de Diputados la adhesión de la Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que resultó aprobado por unanimidad, y advirtió que la lucha contra la pesca ilegal requiere además avanzar en herramientas penales que permitan sancionar a quienes depredan los recursos del Mar Argentino.

Durante su intervención en el recinto, Luque sostuvo que la defensa de los recursos pesqueros constituye una cuestión de soberanía nacional y remarcó la importancia de proteger el empleo y la actividad económica de las comunidades costeras de la Patagonia.

“Defender el Mar Argentino no es solamente una cuestión ambiental o económica. Es una cuestión de soberanía”, afirmó.

El legislador chubutense señaló que la adhesión al acuerdo internacional representa un avance para fortalecer los controles sobre los buques vinculados a actividades ilegales, aunque advirtió que la normativa resulta insuficiente si no se complementa con legislación interna que permita perseguir penalmente estas conductas.

En ese sentido, recordó presentó junto al diputado Guillermo Michel, un proyecto de ley para incorporar el delito de pesca ilegal al Código Penal, con el objetivo de sancionar no sólo a quienes realizan las capturas ilegales sino también a quienes integran la cadena económica que se beneficia de esa actividad.

“Hoy depredar el Mar Argentino no tiene consecuencias penales. Las multas se pagan y al día siguiente se sigue operando. Tenemos que lograr que depredar nuestros recursos deje de ser un negocio rentable”, expresó.

Luque también vinculó la defensa del recurso pesquero con la situación económica de las provincias patagónicas y la necesidad de sostener el empleo vinculado a la actividad. “Cuando una provincia pierde empleo, inversión y actividad económica, cuidar cada puesto de trabajo de la pesca deja de ser una discusión sectorial y pasa a ser una obligación del Estado”, señaló.

Finalmente, el diputado afirmó que los compromisos internacionales deben ir acompañados de herramientas concretas para proteger los recursos nacionales. “Hay que penalizar a los que depredan y a quienes se benefician de esa depredación. Y hay que hacerlo ahora”, concluyó.