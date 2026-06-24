Buscan mejorar los indicadores socio laborales en la pesca



Con el objetivo de diseñar indicadores socio-laborales enfocados en la cadena de valor de la pesca en Chubut, la investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), María Soledad Schulze, se convirtió en la primera investigadora en suscribir a la modalidad de trabajo en empresa, a partir de un convenio realizado entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

La firma del mismo tuvo lugar en el Cenpat de Puerto Madryn y fue suscripto por la propia investigadora, su director Gonzalo Pérez Álvarez y el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente.

De esta forma, Schulze se incorpora a la Cámara mediante la modalidad Investigadora en Empresa y será la encargada de llevar adelante el proyecto denominado “La actividad pesquera industrial en Argentina. Diagnósticos socio-laborales con foco en la cadena del langostino en Chubut (2006–2027)”. “Mis líneas de investigación y mi ingreso a la Carrera del Investigador de CONICET están estrechamente vinculados a las transformaciones en las dinámicas y condiciones laborales del sector pesquero a partir del auge del langostino en 2006. Este fenómeno generó cambios territoriales significativos entre las provincias de Buenos Aires y Chubut, procesos que nos encargamos de registrar. El objetivo actual es avanzar hacia el diseño de indicadores específicos, como los niveles educativos alcanzados por los trabajadores del sector, tanto en plantas de procesamiento como los marineros. En este sentido, la articulación con CAPIP nos permite proyectar una investigación-acción: contamos con datos concretos, diagnósticos y las estrategias metodológicas para el trabajo de campo, y ahora el desafío es co-diseñar soluciones efectivas a las problemáticas identificadas”, agrega la investigadora, que en sus tiempos de becaria estuvo asociada al Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH-CONICET).

Expectativas

Schulze es directora del Grupo de Estudios de Pesquerías del Litoral Atlántico (GEPLA) de la UNPSJB desde el 2019 e impulsora del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA). Desde allí que ella a venía desarrollando actividades de investigación en vinculación con la CAPIP: “Hace un tiempo comenzamos a evaluar la posibilidad de establecer un convenio institucional entre el CONICET y la Cámara. En ese proceso, identificamos la existencia de un formato de convenio para empresas que, por lo general, suele implementarse en disciplinas tradicionales como la física, la química o la biología, y no tanto desde las ciencias sociales. A partir de allí, iniciamos el circuito administrativo interno para solicitar la incorporación de profesionales de las ciencias sociales a este tipo de acuerdos. Tras un año de gestiones, logramos que se aceptara esta modalidad para trabajar de manera conjunta en el marco de la CAPIP”, cuenta la investigadora del CONICET.

Por su parte, el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente, expresó: “Para nosotros esto representa, en primera instancia, una responsabilidad empresarial que forma parte de nuestra visión institucional, pero también la oportunidad de concretar acciones y marcar un camino a seguir. Tenemos muy claro que el camino es la asociatividad y la construcción de una mirada superadora basada en datos, relevamientos y todas las herramientas que aporta la investigación científica. El objetivo es la mejora continua y estamos convencidos de que eso solo se logra trabajando conjuntamente”. (Fuente: CONICET)