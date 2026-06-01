Vehículos atascados en el barro sobre Ruta Provincial 4



En horas de la madrugada, varios camiones y colectivos que llevan operario a los campos de molinos, sobre Ruta Provincial 4, al oeste de Puerto Madryn, quedaron encajados sobre la traza debido al suelo flojo por las lluvias y los trabajos recientes de maquinaria vial.

Los transportes pesados quedaron hasta el eje metidos en el barro, impidiendo que otros vehículos circulen por esa ruta que une la Ruta 3 y llega hasta la localidad de Telsen.

Por estas horas se trabaja para tratar de desencajar los vehículos para habilitar su transitabilidad.

Fuente: Jornada