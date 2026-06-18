Tenían pedido de captura y fueron detenidos en Trelew



La Policía del Chubut detuvi en Trelew a dos personas que registraban pedidos de captura vigentes.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en horas del mediodía del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera realizaban tareas de patrullaje en la intersección de avenida Yrigoyen e Inmigrantes. Allí identificaron a una mujer de 33 años y a un hombre que la acompañaba.

Tras verificar los datos en el sistema, los uniformados confirmaron que sobre la mujer pesaba un pedido de captura vigente, por lo que fue detenida. En tanto, el hombre fue identificado y se comprobó que no registraba medidas judiciales pendientes.

Horas más tarde, personal de la Subcomisaría del barrio INTA efectuaba controles de identificación de personas en la zona de las calles Rawson y Gangan. Durante el operativo, los efectivos identificaron a un joven de 21 años y, al consultar sus datos filiatorios, constataron que también tenía un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez penal Fabio Andrés Monti.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen alojados a la espera de las respectivas audiencias de control de detención.