Tenía pedido de captura y quedó detenido

Un hombre de 32 años fue detenido en el barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia, luego de que efectivos policiales constataran que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12:03 en la intersección de las calles Rementería y José Ortega, donde personal de la Comisaría Seccional Quinta realizaba tareas preventivas de identificación de personas.

Durante el control, los agentes verificaron los datos del individuo en el sistema informático policial y confirmaron que registraba un requerimiento judicial vigente dispuesto por el juez penal Miguel Caviglia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la detención del hombre, identificado por sus iniciales como S.L.O., y lo trasladaron a la dependencia policial correspondiente.

Según se informó, permanecerá alojado en la comisaría hasta la realización de la audiencia de control de detención, instancia en la que se definirá su situación procesal.