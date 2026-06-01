Seminario intensivo de teatro físico en Puerto Madryn

El miércoles 3 y jueves 4 de junio, en la Casa Cultural El Páramo en Paulina Escardó 247 de Puerto Madryn, Juan Azar brindará el Seminario Intensivo de Teatro Físico para actores y actrices mayores de 17 años.

Azar es uno de los referentes más destacados de la escena teatral independiente argentina y el encuentro tiene como objetivo dotar a los participantes de herramientas concretas para potenciar su capacidad expresiva.

Juan Azar

Juan Azar es actor, director y creador del lenguaje escénico que denomina “Teatro sonámbulo”, una investigación personal que viene desarrollando desde 2023 y que constituye el eje de sus talleres de teatro físico. Desde el 2007, está al frente del grupo de teatro comunitario “Res o no res” (declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires). Azar acumula una trayectoria sostenida tanto en la actuación como en la dirección.

Como actor, integró el elenco de “Gurisa” (2016-2018), obra dirigida por Toto Castiñeiras que obtuvo tres premios Trinidad Guevara y fue representada en Argentina, Costa Rica y Chile, y de “Orillera” (2019), también bajo la dirección de Castiñeiras. Asimismo, formó parte del elenco estable del Teatro Mágico de Alparamis, dirigido por Leonardo Kreimer, entre 2015 y 2020, con más de diez espectáculos estrenados.

Como director, su obra “Elena de a ratos” cosechó 56 funciones entre 2023 y 2024, con nominaciones a los premios María Guerrero y Teatros del Mundo. En 2025 estrenó “Flotando apenas”, que le valió una nominación al premio Luisa Vehil como mejor director.

Las inscripciones al seminario están abiertas a través del 280 4399347.