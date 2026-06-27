Quirno confirmó la llegada a Venezuela de los tres aviones enviados por Argentina

El canciller Pablo Quirno confirmó que ya se encuentran en Venezuela los tres aviones enviados desde Argentina para trasladar ayuda para los damnificados por el terremoto que asoló el país el 24 de junio.

“Ya han llegado a Venezuela los 3 aviones enviados ayer con nuestros rescatistas y equipamiento”, escribió el diplomático en su cuenta de la red social X.

También destacó que “el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de Aeropuertos Argentina han viajado para asistir en este tema”.

También agradeció “a YPF y Aerolíneas Argentinas por el apoyo brindado y los esfuerzos realizados para poder cumplir esta misión de manera tan rápida y eficiente”.

Ayer, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dio detalles del operativo desplegado por las Fuerzas Armadas para llevar ayuda a Venezuela.

Explicó a través de su cuenta en la red social X, que ayer “se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela”.

“La aeronave de la Fuerza Aérea transporta personal militar especializado, perros de guerra con sus guías, y equipamiento de la Armada Argentina, en una misión conducida por el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, que expresa profesionalismo, preparación y capacidad real de respuesta ante emergencias”, agregó el vocero.

Señaló, además que, “el Ministro Carlos Presti supervisó el operativo y despidió a la dotación antes de la partida, acompañando el inicio del despliegue de las tareas de búsqueda y rescate en el terreno”.

A la noche despegaron, desde Ezeiza, dos aviones con ayuda para Venezuela: uno de los aviones llevó 76 Brigadistas USAR de los equipos ARG12 de la Policía Federal Argentina y ARG13 de PUMA, y dos puntos focales (contactos operativos); el otro avión, una aeronave de carga de Aerolíneas Argentinas, trasladó alimentos, medicamentos, equipamiento especial de rescate.

Los trasladados incluyeron:

• Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

• 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

• 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

• Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

• Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

• 134 carpas y 48 kits de cocina.

• Colchones, camillas y aires acondicionados.