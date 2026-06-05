Por el cambio climático las playas de España perderán hasta 80 metros de arena

Debido a la erosión y el aumento del nivel del mar, las playas de España enfrentan la pérdida de hasta 80 metros de arena antes de 2100. Esta advertencia proviene de expertos en dinámica costera, quienes enfatizan una transformación significativa del litoral español en las próximas décadas.

El problema no solo afecta al espacio para el turismo, sino que representa una crisis ambiental que pone en riesgo los ecosistemas costeros. La pérdida de playas impacta negativamente en la biodiversidad y la capacidad de las costas para adaptarse al cambio climático.

La combinación de la subida del nivel del mar, la erosión costera, infraestructuras portuarias y el desarrollo urbano aceleran el deterioro del litoral. Los sedimentos vitales que deberían llegar al mar están siendo bloqueados por presas, contribuyendo a un grave déficit en las costas.

Esta retención de sedimentos, junto con la expansión de puertos y paseos marítimos, impide que las corrientes marinas distribuyan adecuadamente los materiales, dejando las costas vulnerables al oleaje.

Los expertos señalan que el incremento del nivel del mar provoca un retroceso natural de las playas; por cada centímetro de subida, pueden perderse aproximadamente un metro de arena.

Además, los ríos, que históricamente han transportado sedimentos hacia el litoral, están cada vez más obstruidos por infraestructuras como presas y embalses.

Las instalaciones costeras, incluidos puertos deportivos y diques, interrumpen el flujo natural de materiales entre las playas, agravando la erosión.

Las zonas más afectadas

En regiones como el País Vasco y Cantabria, estudios indican pérdidas significativas de superficie en playas de Gipuzkoa y Bizkaia. En Galicia, se están promoviendo proyectos de restauración de dunas para reforzar la defensa natural contra la erosión.

En el Mediterráneo, zonas como la Costa Brava en Catalunya y La Manga en Murcia muestran un retroceso acelerado, agravado por temporales marítimos y urbanización intensa.

Mientras tanto, en Andalucía y los archipiélagos de Baleares y Canarias, la pérdida de costas naturales ha llevado a medidas de emergencia, como trasvases de arena, para mitigar los efectos de los temporales.

Los expertos insisten en que todavía hay margen para la acción. Las estrategias futuras deben enfocarse en la regeneración de costas y una mejor planificación territorial, evitando nuevas construcciones que impidan el movimiento natural de los sedimentos.

La arena es un recurso precioso y su pérdida afecta tanto al paisaje como a la biodiversidad, la economía local y la resistencia de las costas a fenómenos meteorológicos extremos.

Es esencial que España priorice la conservación de los sedimentos costeros para proteger sus recursos naturales y turísticos.