Bullrich se plantó ante Milei



Luego de objetar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli que pretende hacer el Gobierno, Patricia Bullrich puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, el Presidente desestimó la propuesta.

Bullrich ofreció dar un paso al costado durante la conversación privada que mantuvo con Milei este lunes para comunicarle que no iba a acompañar el retiro del pliego de Michelli.

La novedad puso el foco en la interna oficialista, mientras desde Casa Rosada intentan bajarle el tono a la polémica.