Fórmula 1: Alpine suma un nuevo patrocinador antes del Gran Premio de Mónaco

La escudería Alpine, donde corre Franco Colapinto, sumo un nuevo sponsor en la previa del Gran Premio de Mónaco.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el equipo de origen francés comunicó de manera oficial el inicio de un vínculo estratégico con Pommery, una de las corporaciones productoras de champagne con mayor tradición y reconocimiento en el mercado europeo, la cual se incorporará de forma inmediata como proveedora exclusiva del equipo.

Este nuevo acuerdo comercial se instrumenta apenas una semana después de que Alpine confirme una alianza de patrocinio principal con la casa de modas italiana Gucci, proyectada para entrar en vigencia a partir del campeonato de 2027.

A partir de las actividades oficiales correspondientes a la competencia en el Gran Premio de Mónaco, los espacios de hospitalidad corporativa y las áreas destinadas a los invitados especiales de la escudería contarán con el abastecimiento exclusivo de las líneas más distinguidas de la bodega gala