Postal con Kicillof de cara al 2027



El diputado nacional Juan Pablo Luque participó junto al senador Carlos Linares y otros referentes del PJ de Chubut, de un encuentro político encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una convocatoria impulsada por el Partido Justicialista bonaerense para debatir el presente y el futuro del movimiento nacional.

Tras el encuentro, Luque destacó la importancia de generar ámbitos de discusión y coincidencias dentro del peronismo para avanzar en una propuesta sólida de cara a los próximos años.

“Tenemos que trabajar por la unidad del peronismo, pero una unidad basada en ideas, en propuestas y en un programa de gobierno claro. La sociedad espera que estemos a la altura de las circunstancias y que construyamos una alternativa que vuelva a poner en el centro el desarrollo, el empleo y la justicia social”, afirmó Luque.