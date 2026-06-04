Villarruel respaldó a Michelli

Minutos antes de que la reunión de Labor Parlamentaria resuelva postergar la definición del pliego judicial, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió en su despacho a Verónica Michelli. El encuentro se dio después del pedido de Casa Rosada para retirar el trámite parlamentario.

El respaldo de la titular de la Cámara alta sucedió después del cimbronazo que generó el anuncio de Patricia Bullrich en virtud de que el pliego judicial continúe su camino en el recinto y sea finalmente aprobado. Por la comunicación, la jefa de bancada oficialista puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei, quien no la aceptó.

El expediente de Verónica Michelli ingresó al recinto el 9 de abril pasado y su dictamen pasó a la firma el 13 de mayo cuando expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. Sin embargo, el Ejecutivo pidió retirar su diploma luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el Caso $LIBRA.