Marcha por Ángel este viernes en Comodoro Rivadavia

A dos meses del crimen de Ángel López en Comodoro Rivadavia, familiares y vecinos realizan hoy una marcha para continuar con el pedido de justicia y que se fije postura contra los responsables detrás de la decisión de que el niño vaya a vivir con su mamá Mariela Altamirano y su pareja Michel Kevin González, ambos detenidos.

En un flyer difundido por redes sociales, se informa que este viernes 5 de junio a las 20.00hs se llevará a cabo una marcha en la Escuela 83 bajo la consigna “A dos meses del asesinato de Ángel”.

En la convocatoria se mencionan cuatro nombres que desde un comienzo están bajo la lupa y son Jennifer Leiva, Pablo Pérez, Estela Bellido y Verónica Roldán, quienes estaría detrás de la decisión de que la custodia del pequeño quede en manos de Altamirano.