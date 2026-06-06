Para evitar el jury, renunció Flores Pericich como Defensor de Chubut



En el mes de junio del año pasado, el Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió enviar a juicio político al defensor público de Trelew Carlos Flores Pericich, tras considerar que su desempeño durante el período 2020-2023 fue «insatisfactorio».

La decisión se basó en el informe elaborado por la comisión evaluadora, que detectó serias deficiencias en el cumplimiento de sus funciones, a las que se suma un hecho aún más grave. En 2023, a Pericich se le abrió un sumario por acoso laboral tras la denuncia de una empleada de la Defensoría. En esa ocasión lo suspendieron por cinco días sin goce de haberes y lo separaron de su lugar de trabajo trasladándolo a otra oficina.

Pero, ante la confirmación del jury en su contra, Flores Pricich renunció a su cargo ante la Defensoría General, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia del Chubut archivó el caso.

De esta manera, a menos de una semana del inicio de un proceso de jury, el defensor público Carlos Flores Pericich presentó su renuncia formal al cargo ante el Defensor General de la Provincia, y en virtud de ser notificado el Tribunal de Enjuiciamiento, se resolvió archivar el proceso.

El Defensor General Sebastián Daroca aceptó este viernes 5 de junio la renuncia presentada por el defensor público que se desempeñaba en la Circunscripción Judicial Trelew.

Flores Pericich debía comparecer el próximo martes en un jury en su contra, después que su desempeño fuera declarado insatisfactorio por el Consejo de la Magistratura, y de que se conociera una denuncia por acoso laboral en el ámbito en el cual se desempeñaba.

El Tribunal de Enjuiciamiento al recibir la notificación de la Defensoría General, resolvió disponer el archivo de las actuaciones al quedar abstracto el objeto del proceso que se había iniciado en contra del defensor público.

El informe de la Magistratura de Chubut

En junio del 2025, el defensor jefe de Trelew, Rafael Frontini, a cargo de la realización del informe, remarcó la reacción de Pericich a aquel sumario por acoso, recordando que adujo “una conspiración de toda la oficina en su contra”.

Así, Frontini dudó acerca de si el funcionario “tiene la capacidad de gestionar las situaciones de conflictos que pudieran generarse para interactuar con sus pares y subordinados en sus labores cotidianas trabajando en equipo”.

En efecto, luego del hecho ocurrido en 2023, Pericich dijo sentirse “desmotivado con su trabajo, y decepcionado y defraudado con la Defensoría General en cuanto a la pasividad y falta de empatía respecto de su situación”.

Asimismo, se consideró “aislado” en la oficina a la que lo derivaron y donde continúa y se quejó de que “no recibe la ayuda necesaria del personal administrativo de la Oficina de la Defensa Penal”.

“No se observaron indicios de autocrítica o reconocimiento de los hechos ocurridos que conllevaron a una sanción”, insistió el informe.

“Su forma de vincularse era complaciente con superiores jerárquicos, pero no mantenía la misma actitud con colegas y subordinados”, sostiene el informe.

Sin «competencia para ejercer su rol»

La Comisión Evaluadora estableció que al acosar a una empleada de su equipo con comentarios desubicados e indebidos, maltrato y gritos, cometió violencia de género, violando la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Por esa y otras razones se estableció que su desempeño “fue deficitario, ya que no demostró capacidad para reflexionar sobre su participación en un episodio crítico que lo tuvo como protagonista, y no asumió responsabilidad”.

“Carece de las competencias necesarias para ejercer su rol de manera efectiva, particularmente en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo y conducción de equipos, lo que no se ajusta a las expectativas y políticas institucionales de la Defensoría General”, termina estableciendo el informe de la Magistratura de Chubut.