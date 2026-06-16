Nuevo aniversario del “Día que Madryn se quedó sin pan”

La ciudad del golfo se dispone a conmemorar el “Día que Madryn se quedó sin pan” con un extenso cronograma con motivo del 44° aniversario del histórico recibimiento a los ex combatientes de Malvinas.

La agenda se desarrollará del jueves 18 al domingo 21 de junio e incluirá variadas propuestas. Habrá charlas, muestras, actividades de formación educativa, visitas guiadas y opciones abiertas al público, entre ellas, las jornadas de puertas abiertas en el muelle Luis Piedra Buena. En tal oportunidad, estarán presentes el Rompehielos “Almirante Irízar” y otros buques de la Armada Argentina.

El jueves 19 de junio se llevará a cabo el acto central en el Monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas y, de manera previa a ese momento especial, se realizará en forma excepcional la promesa de lealtad a la bandera argentina, con la participación de alumnos y veteranos de todo el país.

Cabe destacar que las actividades son organizadas por el Centro de Veteranos de Malvinas de Puerto Madryn junto a la Municipalidad, la Administración Portuaria, CAMAD, el Centro de Estudios Históricos y Sociales y la Armada Argentina. De este modo, será una semana para honrar la memoria, reafirmar el compromiso con la causa Malvinas y destacar el espíritu solidario del pueblo madrynense.

Un día especial

El 19 de junio de 1982, Puerto Madryn fue una de las ciudades donde desembarcaron más de 4.100 excombatientes de Malvinas y vecinos y vecinas salieron a recibir a los soldados de Malvinas. Pero cuando intentaron acercarse al Muelle Almirante Storni, se toparon con un operativo de seguridad militar que había cercado toda la zona en un radio de 3 kilómetros.

De acuerdo a la Ordenanza 9449, aprobada en 2016, se instituyó el 19 de junio de cada año como el “Día que Madryn se quedó sin pan: por la solidaridad y gratitud de los vecinos”. La fecha fue incluida en el calendario municipal con el objeto de que se celebre y recuerde a aquellos madrynenses que recibieron, con respeto y amor, a más de 4100 excombatientes.

Martes 16 de junio

21 horas – Obra de Teatro “El día que Madryn se quedó sin pan”, función especial en Teatro El Entusiasmo.

Jueves 18 de junio

10 horas – Apertura del Encuentro Educativo Malvinero de Puerto Madryn “Malvinas todo el año” – SUM Escuela Nº 728.

Cierre con el Paseo Interpretativo de los Grandes Hitos Malvinenses para docentes – Resolución N°416/23.

11 horas – Charla “Entre el frente y la retaguardia”, a cargo del VGM Raúl Mutio, camillero de combate – Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn.

Desde las 11 horas – Exposición abierta con muestra de objetos malvineros, artistas plásticos y productores – Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn.

16 horas – Presentación espontánea al aire libre de la Banda de Música de la Base Naval de Puerto Belgrano – Armada Argentina / Belgrano y Avenida Roca – Monumento a la Gesta Galesa.

17.30 horas – Charla “Madryn, la Argentina verdadera”, a cargo del VGM Toshiro Yamauchi, quien combatió con el Regimiento de Infantería N° 3 – Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn.

20 horas – Concierto de la Banda de Música de la Base Naval de Puerto Belgrano – Armada Argentina. Apertura a cargo de artistas locales – Gimnasio Municipal N.º 1.

Viernes 19 de junio

10 a 18 horas – Jornada de Puertas Abiertas en los buques de la Armada Argentina – Muelle Luis Piedra Buena.

11 horas – Promesa de lealtad a la bandera nacional. Estudiantes de escuelas primarias y reválida de Veteranos de Guerra con la participación de la Banda de Música de la Base Naval de Puerto Belgrano – Armada Argentina / Gimnasio Municipal N° 1.

Desde las 11 horas – Exposición abierta con muestra de objetos malvineros, artistas plásticos y productores – Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn.

14 horas – Acto central por “El día que Madryn se quedó sin pan” – Predio del Monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas con la participación de la Banda de la Base Naval Puerto Belgrano Armada Argentina (en caso de condiciones climáticas que impidan el acto al aire libre, se traslada al Salón del Club Náutico Atlántico Sud).

Tallado en vivo del Museo Luis Perlotti de Buenos Aires en el Monumento a los Veteranos y Caídos.

Sábado 20 de junio

10 a 18 horas – Jornada de Puertas Abiertas en los buques de la Armada Argentina – Muelle Luis Piedra Buena.

19 horas – “12 Misas” en recuerdo de aquellas personas fallecidas por suicidio – Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Campaña de sensibilización y prevención del suicidio 2026 – Organizan: Buenos Vínculos, 12 misas, Fundación Flechabus, Fundación Enebro.

Domingo 21 de junio

10 a 18 horas – Jornada de Puertas Abiertas en los buques de la Armada Argentina – Muelle Luis Piedra Buena.