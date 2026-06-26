Ni Messi, ni el Dibu jugarían este sábado contra Jordania

La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde saldrá a la cancha con un 11 alternativo.

El partido, que está programado para las 23 horas, se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el rumano István Kovács.

Clasificados y suplentes

La Selección argentina llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfos 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria.

Esto le permite al director técnico de la Argentina, Lionel Scaloni, poner una formación alternativa en este encuentro para así darle descanso a quienes suelen ser titulares de cara a los 16avos de final.

Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

Argentina formaría con Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Y Jordania con Yazeed Abu laila; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Mahmoud abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.