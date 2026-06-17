Estafó a una vecina de Rawson en casi 740.000 pesos y está bajo investigación

Nélson Gallardo con domicilio en la ciudad de Bahía Blanca fue imputado del delito de estafa y se abrió una investigación penal en su contra por haber engañado a una vecina de Rawson con la venta de perfumes árabes que la mujer nunca recibió y por el que pagó casi 740.000 pesos.

El ofrecimiento de venta se hizo a través Facebook y luego mediante contactos que mantuvieron víctima y victimario por WhatsApp. Se trataba de un perfume árabe por el que la mujer, tras realizar dos transferencias continuas por un total de casi 740.000 pesos, al momento de gestionar el envío, se encontró con que no tenía respuestas a sus llamadas y que su teléfono había sido bloqueado por el presunto falso vendedor.

Una vez realizada la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, la investigación determinó que el dinero fue depositado en una cuenta mula de donde luego se realizaron dos transferencias al Banco Nación y Banco Galicia. Las comunicaciones y traspasos de dinero de cuenta en cuenta, fue sobre medidos de noviembre pasado.

La investigación está a cargo de la fiscal general Eugenia Domínguez y el abogado Juan Uad, mientras que la defensa oficial del imputado está a cargo de Damián D´Antonio.

La jueza de garantías Karina Breckle consideró que los hechos tal como fueron narrados por los acusadores, son “claros circunstanciados y precisos” y que las Defensa Pública deberá tener a su alcance las evidencias de cargo que se han recogido hasta el momento en la investigación preparatoria.