España usará a la IA para proteger a las ballenas

El aumento del tráfico marítimo en las costas europeas ha incrementado el riesgo de colisiones entre embarcaciones y mamíferos marinos. Para enfrentar este desafío, España ha comenzado a implementar sistemas de visión marítima con inteligencia artificial capaces de detectar ballenas y otras especies en tiempo real, incluso de noche o en condiciones de baja visibilidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) adjudicó a la empresa SEA.AI un proyecto para suministrar siete sistemas de detección avanzada, que serán desplegados en distintos tipos de embarcaciones y entornos operativos.

El contrato fue gestionado a través de TMS Maritime Solutions, distribuidor regional de SEA.AI.

La CEO de la compañía, Sonia Compte, destacó que la iniciativa responde a la creciente demanda de tecnologías inteligentes que combinan la preservación del ecosistema marino con altos estándares de seguridad en la navegación.

Según Esteban Campos, Sales Manager de SEA.AI para España y Portugal: “Las tripulaciones necesitan herramientas que les permitan detectar riesgos y reaccionar a tiempo para evitar colisiones, incluso con baja visibilidad o durante la noche. Ahí es donde la visión artificial impulsada por IA puede marcar la diferencia”.

Cómo funciona la tecnología

Los sistemas combinan cámaras ópticas de alta resolución, sensores térmicos para visión nocturna y algoritmos de inteligencia artificial que clasifican objetos y fauna marina en tiempo real.

Esto permite identificar ballenas, personas en el agua, objetos semisumergidos y restos flotantes que podrían pasar desapercibidos para el radar o la vigilancia visual tradicional.

Impacto global

La visión artificial aplicada al entorno marítimo abre nuevas posibilidades para flotas recreativas, comerciales, gubernamentales y autónomas. Además, refuerza la vigilancia perimetral y la seguridad marítima en un contexto donde las interacciones entre embarcaciones y fauna marina son cada vez más visibles y complejas.

La implementación de sistemas de SEA.AI en España representa un avance decisivo en la protección de ballenas y en la seguridad marítima. Al integrar inteligencia artificial con sensores ópticos y térmicos, esta tecnología no solo preserva la biodiversidad, sino que también protege vidas humanas y fortalece la sostenibilidad del transporte marítimo.

Aplicaciones ambientales y de seguridad

– Protección de mamíferos marinos: reduce el riesgo de colisiones en zonas de alta presencia de cetáceos.

– Seguridad marítima: mejora la conciencia situacional de las tripulaciones y facilita la detección de personas en el agua (MOB).

– Prevención de accidentes: alerta sobre objetos flotantes y embarcaciones no cooperativas.