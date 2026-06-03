El Registro Civil móvil llega a Trelew, Comodoro y Madryn

Durante el mes de junio, la Unidad Móvil del Registro Civil continuará recorriendo distintas localidades de la provincia, acercando a los vecinos la posibilidad de realizar trámites de documentación. En cada jornada, los vecinos podrán gestionar trámites de DNI (nuevo ejemplar, actualización, cambio de domicilio) y pasaporte, entre otros servicios habituales del organismo. De esta manera, el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo la presencia del Estado en territorio, garantizando el derecho a la identidad y acercando soluciones concretas a la comunidad.

De acuerdo al cronograma, la Unidad Móvil estará el lunes 8 de junio, de 10 a 17 horas, en las inmediaciones de la oficina de Desarrollo Social de la localidad de 28 de Julio.

La recorrida continuará el miércoles 10 de junio, de 9 a 14 horas, en la vecinal del barrio Corradi de Trelew, ubicada en calle Simón de Alcazabal N° 20; y el viernes 12 de junio, de 10 a 18 horas, en Rada Tilly, donde la unidad móvil estará en las inmediaciones del Registro Civil de la localidad, ubicado en avenida Capitán Fragata Moyano 1438.

El sábado 13 de junio, de 10 a 18 horas, la unidad se presentará en Comodoro Rivadavia, en la vecinal René Favaloro, ubicada en avenida Pettinari y Santos Zepeda; mientras que el domingo 14 de junio, en el mismo horario, hará lo propio en la sede vecinal del barrio 9 de Julio, ubicada en calle Mendoza 722 de la ciudad petrolera.

El recorrido continuará el viernes 19 de junio, de 8 a 14 horas, en el Centro Integral Municipal Nueva Chubut de Puerto Madryn, finalizando el domingo 21, de 9 a 15 horas, en la asociación vecinal del barrio Primera Junta de Trelew, ubicada en Pedro Crotta 1875.