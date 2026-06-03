Convocatoria a una nueva marcha de Ni Una Menos



La Multisectorial Feminista de Mujeres y Disidencias de Puerto Madryn convocó a una nueva movilización en el marco del #3J, fecha que cada año recuerda el nacimiento del movimiento Ni Una Menos y renueva el reclamo contra los femicidios, transfemicidios, travesticidios y todas las formas de violencia por motivos de género.

La concentración se realizará este miércoles 3 de junio en la Plaza San Martín. Las actividades comenzarán a las 17 horas con intervenciones artísticas, a las 17:30 habrá micrófono abierto y desde las 18 horas se desarrollará la marcha por las calles céntricas de la ciudad.

Un reclamo que sigue vigente

Desde la organización señalaron que la movilización de este año estará atravesada por el pedido de justicia por Agostina, la joven asesinada en Córdoba, y por Dulce, el caso que conmociona a Misiones, además de recordar a todas las víctimas de femicidios y crímenes de odio ocurridos en el país. “Este miércoles salimos por Agostina, por Dulce y por todas las violencias que quieren reforzar”, expresaron desde la convocatoria.

La marcha también incluirá consignas contra los femicidios, travesticidios, transfemicidios, lesbicidios y otras formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades en Argentina.

Diez años de Ni Una Menos

La movilización adquiere este año un significado especial al cumplirse una década de aquella histórica convocatoria del 3 de junio de 2015 que reunió a miles de personas en todo el país bajo la consigna “Ni Una Menos”, transformándose en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente argentina.

Desde entonces, cada 3 de junio se realizan marchas, actividades culturales y acciones de concientización en distintas ciudades del país para visibilizar la violencia de género y exigir políticas públicas de prevención, asistencia y protección.