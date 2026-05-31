Pato conquista voluntades

El último estudio de CB Consultora Opinión Pública sobre imagen de senadores nacionales vuelve a mostrar un dato contundente sobre el clima político: ningún legislador alcanza un diferencial positivo y predominan las evaluaciones negativas en todo el espectro.

No obstante ese dato, no genera novedad quiénes están al frente de la nómina en cuanto a imagen positiva, lugares que ocupan los senadores más conocidos, encabezados por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien tiene 40,9%, seguida por Luis Juez, con 38,7% y la radical Carolina Losada 30,4%.