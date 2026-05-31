IMAGEN - PATRICIA BULLRICH - SENADORES

Pato conquista voluntades

El último estudio de CB Consultora Opinión Pública sobre imagen de senadores nacionales vuelve a mostrar un dato contundente sobre el clima político: ningún legislador alcanza un diferencial positivo y predominan las evaluaciones negativas en todo el espectro.

No obstante ese dato, no genera novedad quiénes están al frente de la nómina en cuanto a imagen positiva, lugares que ocupan los senadores más conocidos, encabezados por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien tiene 40,9%, seguida por Luis Juez, con 38,7% y la radical Carolina Losada 30,4%.

OPINIÓN

Analizando «Magnifica humanitas», la primera encíclica de León XIV

Analizando «Magnifica humanitas», la primera encíclica de León XIV

TERMÓMETROS

Pato conquista voluntades

Pato conquista voluntades

Respaldo al rumbo económico

Respaldo al rumbo económico

Adorni sigue bajo sospecha

Adorni sigue bajo sospecha

ÚLTIMAS NOTICIAS