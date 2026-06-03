Destrucción total al incendiarse una vivienda en El Doradillo

Un incendio de vivienda se produjo en el Área Ecológica El Doradillo donde intervinieron tres dotaciones de bomberos voluntarios, además de personal policial. Las llamas rápidamente se propagaron por el inmueble generando pérdidas materiales.

El hecho sucedió este miércoles, pasada las 8 de la mañana cuando se recibió la alerta del siniestro. Cuando los servidores públicos arribaron se encontraron con un fuego generalizado en el inmueble. De inmediato se procedió a evacuar a los integrantes de la casa.

El inmueble se ubica en calle Gabiotines y Flamencos en el Área Ecológica El Doradillo, lugar que está distante varios kilómetros del cuartel de bomberos voluntarios. Las causas que provocaron el incendio son motivo de investigación, aunque las pérdidas fueron totales.