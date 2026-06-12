Detuvieron a una banda que robaba con inhibidores antes de ingresar a Chubut

Tres hombres fueron detenidos en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en Villa La Angostura bajo la modalidad de utilización de inhibidores de señal para vulnerar los sistemas de cierre de vehículos. Los sospechosos se desplazaban en una camioneta que había sido detectada cuando se dirigía hacia territorio chubutense.

La pesquisa comenzó a partir de denuncias de automovilistas que reportaron la sustracción de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor que habían quedado dentro de sus vehículos. Los investigadores advirtieron que ninguno de los rodados presentaba daños, cerraduras forzadas ni signos de violencia.

Esa circunstancia orientó la investigación hacia el uso de dispositivos capaces de bloquear la señal de los controles remotos al momento de cerrar los vehículos, permitiendo que queden abiertos sin que sus propietarios lo adviertan.

Durante las tareas investigativas surgió como elemento de interés una camioneta Toyota Hilux SW4 negra, que fue señalada como el vehículo presuntamente utilizado por los sospechosos.

A partir de esa información se puso en marcha un operativo de seguimiento en distintas jurisdicciones. Mediante el análisis de las cámaras lectoras de patentes instaladas sobre las rutas, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido del vehículo y determinar que había salido de Villa La Angostura en dirección sur.

Los registros indicaron que la camioneta había pasado por El Bolsón y continuaba viaje hacia Chubut, tras recorrer más de 150 kilómetros desde el lugar donde se denunciaron los hechos.