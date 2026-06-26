Detenidos por amenazas en Puerto Madryn

Una denuncia por amenazas derivó en un operativo policial que terminó con dos personas detenidas y el secuestro de un arma de fabricación casera en Puerto Madryn. El procedimiento se desarrolló luego de que una mujer denunciara que había sido intimidada por su expareja, quien estaba acompañado por otra mujer.

La intervención comenzó alrededor de las 17:14, cuando personal policial fue convocado hasta la intersección de El Maitén y Gualjaina por un conflicto entre dos mujeres. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la denunciante, quien relató que momentos antes había recibido amenazas por parte de su expareja.

Durante esa conversación, la mujer también indicó que el hombre presuntamente llevaba un arma de fuego. Además, aportó características físicas y de vestimenta tanto del sospechoso como de la mujer que lo acompañaba, información que permitió orientar la búsqueda en los alrededores.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que circulaban por la zona, observaron a dos personas cuyas características coincidían con las descriptas. La situación fue comunicada por radio y se precisó que ambos caminaban por calle Corcovado en dirección a Trevelin.

Los móviles policiales se dirigieron hacia ese sector y localizaron a la pareja. Según el parte oficial, el hombre reaccionó al advertir la presencia de los efectivos, arrojó varios elementos al suelo e intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado y reducido pocos metros después.

En el mismo procedimiento también fue aprehendida la mujer que lo acompañaba. Los efectivos aseguraron la zona y comenzaron a revisar los objetos descartados durante la persecución, una tarea que permitió identificar un elemento de interés para la investigación.

Entre esos objetos apareció una tumbera, un arma de fabricación casera confeccionada con un caño y un cerrojo. El artefacto estaba envuelto en un trapo y tenía uno de sus extremos cubierto con cinta adhesiva transparente, de acuerdo con la descripción incluida en el informe policial.

Los detenidos fueron identificados como Esteban Javier G., de 37 años, y Nancy Micaela L., de 33 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones vinculadas al hecho denunciado y al secuestro del arma.

El procedimiento permitió cerrar la búsqueda iniciada tras la denuncia de la víctima y reunir elementos que ahora formarán parte de la investigación. La causa seguirá su curso con las diligencias judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados.