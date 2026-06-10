Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo sólo a la cancelación de deudas

La inminente llegada del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio suele encender las expectativas de millones de trabajadores argentinos, quienes tradicionalmente proyectan este ingreso extra para realizar consumos postergados, planificar vacaciones de invierno o resguardar valor a través del ahorro. Sin embargo, el escenario económico actual reconfiguró por completo las prioridades dentro de muchos hogares, obligando a una estrategia marcadamente defensiva.

Un reciente relevamiento de la consultora Focus Market puso en cifras una realidad inocultable, el objetivo se trasladó a recomponer las finanzas cotidianas. El tradicional respiro de mitad de año llegará este mes con un destino sumamente específico y ligado a las urgencias diarias, evidenciando el fuerte impacto que la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida ejercieron sobre la clase media durante el último semestre.

De acuerdo con el informe, casi cuatro de cada diez personas utilizarán el dinero del medio aguinaldo de manera directa para cubrir saldos pendientes y obligaciones cotidianas. Este dato refleja una mutación drástica en el comportamiento de los consumidores en comparación con los registros de períodos anteriores, donde los instrumentos financieros tradicionales y el acopio de bienes solían absorber los excedentes.

La investigación detalla que el 39% de los consultados destinará el SAC a la cancelación de deudas y al financiamiento de gastos corrientes. Al desglosar la cifra, se observa que el pago estricto de obligaciones financieras pendientes trepó al 23%, lo que representa un salto contundente de 14 puntos porcentuales respecto a junio del año pasado, cuando apenas un 9% elegía esa alternativa. El restante porcentaje se licuará en la cobertura de servicios esenciales y consumos mensuales que el salario habitual ya no alcanza a cubrir cómodamente.

Este giro hacia el desendeudamiento responde de forma directa a la morosidad acumulada en el sistema. Con tasas de interés que presionan con fuerza las tarjetas de crédito y los préstamos personales, los analistas y especialistas en educación financiera coinciden en que saldar los compromisos pendientes constituye hoy la mejor inversión posible para el trabajador, ya que evita el efecto de bola de nieve que generan los recargos por mora en instancias prejudiciales o judiciales.