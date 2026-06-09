Chubut inauguró oficialmente la Temporada de Ballenas 2026

Este martes se inició oficialmente la Temporada de Ballenas 2026 con una jornada que incluyó la inauguración del nuevo acceso asfaltado a El Doradillo y la apertura de la temporada en Puerto Pirámides, donde se anunciaron acciones de promoción, beneficios para visitantes y proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible de Península Valdés.

La actividad comenzó en Puerto Madryn, donde el gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, inauguró la obra de 16 kilómetros de pavimento de la Ruta Provincial N°42, principal acceso al Área Natural Protegida El Doradillo.

Posteriormente, el acto central se desarrolló en Puerto Pirámides con la presencia de autoridades locales y del sector turístico.

Promoción, beneficios y nuevas experiencias

Durante la apertura se destacaron las principales acciones impulsadas para potenciar la temporada. Entre ellas, la candidatura de Puerto Pirámides al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, la transmisión en vivo de la llegada de las ballenas a través del canal Chubut Patagonia y la realización de un press trip con periodistas especializados y creadores de contenido que recorrieron Península Valdés y el Valle Inferior del Río Chubut.

Asimismo, se anunciaron beneficios para incentivar las visitas durante los primeros meses de la temporada. Las empresas de avistaje mantendrán las tarifas vigentes de la temporada anterior hasta el 31 de agosto y ofrecerán un 50% de descuento para residentes hasta el 9 de julio. También habrá promociones especiales en alojamientos y actividades turísticas, beneficios de 2×1 para residentes y jubilados nacionales en el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés y facilidades de financiación a través de la tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut.

En materia de planificación y desarrollo, se destacó la próxima licitación para el avistaje embarcado de ballenas, el avance del ordenamiento integral del predio ballenero de Puerto Pirámides y la Evaluación Ambiental Estratégica de las actividades turísticas náuticas y subacuáticas del Golfo Nuevo, orientada a garantizar el crecimiento sostenible de la actividad.

Además, se puso en valor la incorporación de nuevas propuestas turísticas, como el snorkel con lobos marinos, junto con la futura realización de una nueva edición del Curso de Guías Balleneros para continuar fortaleciendo la calidad profesional del sector.

Homenaje a los pioneros

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a los pioneros del avistaje embarcado, al cumplirse 40 años de las primeras experiencias desarrolladas en Puerto Pirámides en junio de 1986.

En ese marco, se entregó una distinción a Malena y Axel Schmid en homenaje a su padre, Jorge Schmid, uno de los referentes que contribuyó al desarrollo de una actividad que hoy constituye un símbolo turístico de Chubut y una referencia internacional en turismo de naturaleza.

Un espectáculo único en el mundo

Cada año, entre junio y diciembre, la Ballena Franca Austral llega a las aguas de Península Valdés para aparearse, dar a luz y criar a sus ballenatos. Puerto Pirámides ofrece el tradicional avistaje embarcado, reconocido internacionalmente por la cercanía y el comportamiento natural de los ejemplares.

A pocos kilómetros, en el Área Natural Protegida El Doradillo, residentes y visitantes también pueden disfrutar del avistaje desde la costa, convirtiendo a Chubut en uno de los destinos privilegiados del planeta para observar a estos gigantes del mar en su hábitat natural.