Chubut en el podio de la canasta alimentaria más cara del país

En Chubut la canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo llegó a $ 1.062.515 en septiembre, el segundo valor más alto de la Argentina. Además, la provincia encabezó el ranking nacional de aumentos interanuales, con una suba del 34,9% respecto del mismo mes de 2025.

Los datos surgen del relevamiento “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, que compara el costo de una canasta de productos de supermercado en las distintas jurisdicciones del país. La medición contempla el consumo mensual de una familia integrada por dos adultos y dos menores, con las mismas marcas y cantidades de productos en cada provincia.

La Patagonia tiene el podio de alimentos más caros

Chubut quedó segunda en el ranking nacional, detrás de Santa Cruz, donde la misma canasta alcanzó los $1.067.161. La lista de las cinco jurisdicciones más caras se completó con Tierra del Fuego, con $1.037.790; Río Negro, con $1.029.622; y Neuquén, con $1.019.872.

De esta manera, las cinco provincias patagónicas superaron el millón de pesos mensuales para cubrir esta compra de referencia.

En el otro extremo, Mendoza registró el changuito más económico, con $919.551. Le siguieron La Rioja, con $931.735; Catamarca, con $947.194; San Luis, con $955.304; y Tucumán, con $960.994.

La diferencia entre Chubut y Mendoza fue de $142.964 por mes. Si se compara el extremo más caro del país, Santa Cruz, con el más económico, la brecha llegó a $147.610.

El mayor aumento en doce meses

El dato más preocupante para Chubut aparece al comparar los precios con los de septiembre del año pasado. La provincia acumuló una suba interanual del 34,9%, la más alta del país.

Detrás se ubicaron Tierra del Fuego, con un incremento del 34,5%, y Chaco, con el 34,2%. En cambio, las variaciones más moderadas se registraron en La Rioja, con el 26,1%; San Luis, con el 24,9%; y Mendoza, con el 24,6%.

Chubut no solo se mantiene entre las provincias más caras para hacer las compras, sino que también presenta el mayor encarecimiento de la canasta en la comparación interanual.

Sin embargo, el comportamiento de los precios durante septiembre fue diferente según la jurisdicción. Los mayores aumentos mensuales, medidos en pesos, se registraron en Salta, con $ 57.913; Entre Ríos, con $ 52.835; y Corrientes, con $ 51.681. En términos porcentuales, el primer lugar correspondió a Chaco, con el 5%, seguido por Corrientes, con el 4,6%, y Misiones, con el 4,2%.

En la Patagonia, Río Negro y Neuquén tuvieron incrementos mensuales del 1%, entre los más bajos del país, mientras que Mendoza registró una suba del 0,9%.

La leche también presionó sobre los precios

El detalle de los productos incluidos en la canasta muestra que algunos alimentos tuvieron aumentos especialmente pronunciados en Chubut.

Durante septiembre, la leche registró una suba del 5,2% en la provincia, la más alta entre las jurisdicciones relevadas. En la mayoría de las provincias, los incrementos de ese producto se ubicaron entre el 1% y el 5%. La excepción fue Tierra del Fuego, donde se registró una baja del 0,3%.

La cebolla también mostró fuertes aumentos en buena parte del país, con variaciones de entre el 30% y el 60% en la mayoría de las jurisdicciones. Los incrementos más elevados se dieron en San Luis, con el 74,1%, y San Juan, con el 63,2%. En cambio, en La Pampa la suba fue del 2,3%.

El arroz, que no había registrado variaciones durante agosto, aumentó en todas las jurisdicciones durante septiembre, con incrementos de entre el 2% y el 7% en la mayoría de los casos.

Los precios y el peso de los salarios

Analytica atribuye las diferencias entre provincias a la heterogeneidad del costo de vida regional. La Patagonia concentra los changuitos más caros, pero también registra algunos de los salarios promedio más elevados del sector privado formal, una diferencia que compensa parcialmente el mayor costo de la canasta.

De todos modos, los promedios salariales no reflejan necesariamente los ingresos de todos los trabajadores. Por eso, el informe también toma como referencia los salarios del comercio minorista, una actividad que reúne a una gran cantidad de empleados en el país.

Con esa comparación, el peso de la canasta sobre los ingresos resulta considerablemente mayor y, en varias jurisdicciones, la compra mensual representa más de un tercio de la suma de dos salarios de ese sector.