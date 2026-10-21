Rige alerta amarilla por lluvias en Chubut



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para este miércoles 21 de octubre, que alcanzará a distintas regiones de Chubut, incluida la zona costera y el sur de la provincia.

Según el pronóstico oficial, las áreas afectadas podrían registrar lluvias de variada intensidad, con probabilidad de tormentas ocasionales. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, aunque las marcas podrían ser superadas de manera localizada.

En la zona de Cordillera y Meseta, las precipitaciones se esperan desde la madrugada hasta las horas de la tarde. En tanto, para la región Este y la Costa, el fenómeno podría extenderse durante toda la jornada, incluso hasta primeras horas del jueves.