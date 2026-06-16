Buscan ampliar reintegro del IVA para turistas extranjeros

La posibilidad de recuperar impuestos por las compras realizadas durante un viaje es uno de los incentivos más valorados por los turistas internacionales en numerosos destinos del mundo. En ese contexto, un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional busca ampliar el régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para visitantes extranjeros, con el objetivo de fortalecer el turismo receptivo y generar un mayor impacto económico en distintas regiones del país.

La iniciativa propone modificar la normativa vigente para que el beneficio alcance a todos los bienes adquiridos por turistas internacionales durante su estadía en Argentina. Actualmente, el sistema de reintegro está limitado a determinados productos considerados de fabricación nacional, una condición que, según los impulsores del proyecto, restringe el alcance de la medida y reduce su atractivo para quienes visitan el país.

De avanzar la propuesta, los viajeros extranjeros podrían acceder a la devolución del IVA sobre una gama más amplia de compras, independientemente del origen de los artículos adquiridos. La intención es simplificar el sistema y equipararlo a mecanismos que ya funcionan en otros mercados turísticos donde el turismo de compras representa un factor importante para atraer visitantes.

El debate se produce en un momento en que diversos destinos buscan diferenciarse mediante incentivos que permitan incrementar el gasto turístico. En Sudamérica, la combinación de ventajas cambiarias, promociones comerciales y beneficios fiscales se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para captar viajeros interesados en combinar vacaciones con experiencias de compra.

Los promotores del proyecto sostienen que Argentina cuenta con condiciones favorables para desarrollar este segmento. Además de su oferta cultural, gastronómica y natural, consideran que el país puede potenciar su atractivo mediante políticas que generen beneficios concretos para los visitantes extranjeros y estimulen el consumo en los comercios locales.

Otro de los aspectos contemplados en la iniciativa es la ampliación de la red de establecimientos adheridos al sistema. El objetivo es que más comercios puedan incorporarse al régimen de devolución del IVA, facilitando el acceso al beneficio y promoviendo una distribución más equilibrada de sus efectos económicos.

Desde el sector turístico observan con interés cualquier medida orientada a incrementar la llegada de visitantes internacionales. El turismo receptivo constituye una fuente relevante de generación de divisas y empleo, además de impulsar actividades vinculadas como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el entretenimiento y el comercio minorista.

Especialistas del sector destacan que los viajeros suelen destinar una parte importante de su presupuesto a compras durante sus estadías, especialmente en destinos que ofrecen ventajas económicas frente a otros mercados. Por ese motivo, los incentivos fiscales son considerados herramientas que pueden influir en la elección de un destino y contribuir a prolongar la permanencia de los visitantes.

La propuesta también apunta a generar beneficios para las economías regionales. Sus impulsores consideran que una mayor circulación de turistas con capacidad de consumo podría favorecer a ciudades y provincias que reciben visitantes de países vecinos, ampliando el impacto positivo más allá de los principales centros turísticos del país.

En un escenario regional cada vez más competitivo, donde distintos destinos desarrollan estrategias para captar viajeros internacionales, la discusión sobre mecanismos de incentivo adquiere una importancia creciente. Los defensores del proyecto sostienen que una actualización del régimen de devolución del IVA permitiría mejorar la competitividad de Argentina y fortalecer su posicionamiento dentro del mercado turístico regional.

Ahora la iniciativa comenzará su recorrido legislativo. Deberá ser analizada en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento. Mientras tanto, el debate sobre las herramientas necesarias para impulsar el turismo receptivo y estimular el consumo seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda turística y económica del país.