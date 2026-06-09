Argentina disputará su último amistoso previo al Mundial 2026

La Selección se enfrentará esta noche con Islandia, en el que será su último amistoso previo al Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni ya tendría definido gran parte del 11 titular.

En el arco estará Gerónimo Rulli en reemplazo de Juan Musso, quien viene de decir presente en la anterior presentación frente a Honduras. Por su parte, Emiliano «Dibu» Martínez aún no está del todo recuperado de la lesión que sufrió en uno de sus dedos, aunque llegaría para el debut en el Mundial ante Argelia.

La primera incógnita aparece en la defensa, ya que todavía no está definido si el lateral derecho será ocupado por Agustín Giay o Nicolás Capaldo. A su vez, la zaga central volverá a estar conformada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que en el lateral izquierdo dirá presente Nicolás Tagliafico, inamovible en dicho sector de la cancha.

En la mitad de la cancha se daría el regreso de todos los titulares, ya que Scaloni pondría a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul, quienes además estarán acompañados por Exequiel Palacios, que parece haberse ganado un lugar en el 11 titular para el inicio del Mundial.

Finalmente, en la delantera se daría el regreso de Lionel Messi luego de la lesión que sufrió jugando para el Inter Miami. Su compañero en la ofensiva sería Lautaro Martínez o José López.

Así formaría la Selección argentina contra Islandia: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José López. DT: Lionel Scaloni.