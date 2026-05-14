Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en Beijing



El presidente chino, Xi Jinping, mantendrá conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este jueves en esta ciudad, en el primer encuentro formal entre ambos mandatarios.

Antes del cónclave, Xi ofrecerá una ceremonia de bienvenida a Trump frente al Gran Salón del Pueblo, según confirmaron las autoridades del gobierno chino.

Esta es la primera visita presidencial estadounidense a China en los últimos nueve años, y la segunda de Trump desde noviembre de 2017, durante su primer período en la Casa Blanca. En tanto, la visita del mandatario estadounidense se extenderá hasta el próximo viernes, según la un cable de Xinhua que tomó la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, y según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, ambos líderes mantendrán un profundo intercambio de opiniones sobre temas clave, vinculados a las relaciones bilaterales, la paz y el desarrollo a nivel mundial.